Le ultime su Spal-Juve: dubbio Mandzukic. Higuain dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente ritorno da ex per Mattiello nella Spal di Leonardo Semplici contro la Juventus. Così, nel 3-5-2, il tecnico toscano è davanti al solito ballottaggio tra Dramè e Costa. Occhio alla mediana: si giocano un posto Schiattarella e Viviani, verso la panchina Everton Luiz. Certo di una maglia da titolare Antenucci, in attacco consueta sfida Paloschi-Floccari per affiancarlo. Out Borriello. "Higuain gioca, Mandzukic non è in condizione ottimale", spiega Massimiliano Allegri, tecnico della Vecchia Signora. Che in mediana è senza l'influenzato Khedira e che potrebbe sostituirlo con Marchisio o Sturaro, con quest'ultimo che potrebbe anche prendere il posto di Mandzukic. Dietro, Barzagli o Rugani al fianco di Chiellini con Benatia squalificato.

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani (Schiattarella), Grassi, Dramè (Costa); Floccari (Paloschi), Antenucci.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani (Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic (Marchisio o Sturaro in caso di 4-3-2-1); Higuain.