Le ultime su Spal-Samp: Lazzari cerca il recupero. Quagliarella verso il sì

Sfida delicatissima in chiave salvezza quella della Spal che affronterà domenica alle 18 la Sampdoria. Leonardo Semplici dovrà fare a meno degli squalificati Salamon e Cionek in difesa oltre che del centrocampista Everton Luiz. Spazio, nel 3-5-2 estense, al rientrante Vicari in difesa con Simic e Felipe. Cerca il recupero Lazzari, ma il favorito per un posto sull'out destro pare Schiavon. In miglioramento anche Schiattarella, ok le condizioni di Viviani. Davanti Paloschi con Antenucci. Dall'altra parte, Marco Giampaolo schiererà Belec tra i pali vista l'indisponibilità di Viviano. Out Sala, Barreto e Zapata, possibile tandem tra Quagliarella, in miglioramento, e Kownacki. Strinic, all'ultima prima di andare al Milan, si gioca la maglia con Regini.

Spal (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Schiavon (Lazzari), Kurtic, Schiattarella (Viviani), Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci.

Sampdoria (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic (Regini); Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella (Caprari), Kownacki.