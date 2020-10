Le ultime su Spezia-Juventus - Chiellini out, straordinari per Bonucci e panchina iniziale per CR7

vedi letture

La Juventus di mister Pirlo, domani a Cesena contro lo Spezia alle ore 15, è costretta a puntare ancora su Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini si è allenato in gruppo, ma non è pronto per giocare e resta a Torino a lavorare in vista dei prossimi impegni. Stringe ancora i denti quindi il numero 19, al suo fianco Demiral con Cuadrado e Danilo sugli esterni davanti a uno fra Szczesny e Buffon. In mezzo al campo tornano le geometrie di Arthur con Rabiot, in ballottaggio ma favorito su McKennie; sugli esterni Kulusevski a destra e Chiesa a sinistra. Il nodo più grande resta attorno a Cristiano Ronaldo: il portoghese rientra tra i convocati ma solo domattina Pirlo deciderà se lanciarlo dal primo minuto o a gara in corso. Se l'ex Real dovesse partire dalla panchina, ipotesi al momento più plausibile, ci sarà ancora Dybala in avanti al fianco di Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo.