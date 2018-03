Le ultime su Torino-Fiorentina: Niang o Ljajic. Scalpita Falcinelli

© foto di Federico De Luca

Torna in gruppo Niang ma si gioca il posto con Ljajic nell'undici di Walter Mazzarri che domenica sfiderà la Fiorentina di Stefano Pioli. 4-3-3 classico per i granata con l'attacco che sarà completato da Belotti e Iago Falque, out Molinaro e Lyanco tornerà invece dal 1' Burdisso. A centrocampo Acquah si gioca il posto con Obi. La formazione viola, che anche oggi ha visto la vicinanza della famiglia Della Valle al centro sportivo, ha un dubbio in difesa tra Milenkovic, non al top, e Laurini. Davanti intanto scalpita Falcinelli: Simeone dovrebbe giocare ma è chiaro che la scarsa vena realizzativa del Cholito, stia facendo alzare le percentuali dell'ex Sassuolo. Per la terza maglia nel tridente, che sarà completato da Chiesa, più Saponara di Gil Dias e Thereau.

Torino (4-3-3): Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Obi (Acquah), Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Niang (Ljajic).

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Milenkovic (Laurini), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone (Falcinelli), Saponara (Gil Dias, Thereau).