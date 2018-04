Le ultime su Torino-Lazio, per Inzaghi tutto dipende da Lukaku

© foto di www.imagephotoagency.it

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Per il Torino obiettivo Europa sfumato e ben poche motivazioni di classifica nella sfida contro la Lazio, ma la voglia di fare bene dopo la dura sconfitta di Bergamo. Al contrario, i biancocelesti devono accumulare più vantaggio possibile in vista dei difficili impegni delle prossime settimane. Di seguito i probabili schieramenti:

TORINO (4-4-2): Sirigu; Burdisso, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Iago Falque, Belotti.

Iago Falque non è ancora al top ma potrebbe essere rischiato in caso di buone sensazioni negli ultimi allenamenti: squalificato Ansaldi, rientrano dall'inizio De Silvestri e Baselli. Spazio a Molinaro al posto dell'argentino, mentre davanti dipende tutto dall'ex Roma.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Lulic, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto, Immobile.

Tutto gira intorno a Lukaku: con la presenza dell'esterno belga, 3-5-1-1 con Lulic interno al posto di Parolo, Lukaku a sinistra e Luis Alberto dietro a Immobile. Leiva e Milinkovic completerebbero la mediana, Marusic a destra. In difesa Luiz Felipe, De Vrij e Radu.