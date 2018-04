Le ultime su Torino-Milan: Gattuso sceglie ancora Kalinic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sfida che può decidere le sorti delle due squadre. Ultima chance per Mazzarri per avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa League, mentre i rossoneri non possono abbassare la guardia, per evitare che Fiorentina, Atalanta e Sampdoria possano recuperare altro terreno. Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Zapata, Bonucci, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.