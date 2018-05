Le ultime su Torino-Spal: Niang più di Belotti. Lazzari è out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, potrebbe confermare la formazione granata che ha pareggiato 2-2 contro il Napoli con Moretti al posto di Bonifazi, fermo ai box per infortunio. Potrebbe così sedere in panchina ancora Belotti, che scalpita però per tornare: l'alternativa è Niang con Iago Falque ed Edera che si giocano una maglia dal 1'. Tanti infortunati in casa Spal: Leonardo Semplici dovrà fare a meno di Meret, Lazzari, Mattiello, Vaisanen e Borriello. Viviani e Schiattarella non sono al top, Vicari è squalificato. Floccari ha recuperato dalla febbre ma davanti dovrebbero agire Antenucci e Paloschi.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque (Edera), Niang (Belotti).

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Salamon (Simic), Felipe; Dramè (Schiavon), Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci.