Le ultime su Toro-Crotone: Ljajic dal 1'. Emergenza per Zenga

Conferme sulla difesa a tre per il Torino di Mazzarri con N'Koulou convocato ma in panchina. Così ci sarà ancora Bonifazi dal 1' in difesa con Burdisso e Moretti. Il tecnico granata lancia Ljanic dall'inizio, assente invece Niang. Sulla sinistra più Ansaldi che Molinaro, comunque recuperato. Zenga con tantissimi infortunati per la gara di Torino: out Stoian, Capuano e Mandragora squalificati, in infermeria invece Simic, Budimir, Nalini e Izco. Davanti occhio alla sorpresa Tumminello che si gioca un posto con Simy. Criciata scalpita e può prendere un posto in mediana.

Torino: Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque; Ljajic, Belotti.

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Benali; Ricci, Trotta, Tumminello (Simy).