Le ultime su Udinese-Bologna: Tudor coi 4 dietro. Assenze per Donadoni

Igor Tudor sfida Roberto Donadoni nella gara decisiva per la salvezza dell'Udinese. Sarà difesa a quattro con Larsen e Samir terzini, davanti De Paul dietro a Lasagna. Out Balic, squalificato Behrami, ci sarà Hallfredsson dal primo minuto a centrocampo con Fofana nel possibile 4-4-1-1 friulano. L'alternativa è il classico 3-5-1-1 con Widmer al posto di Nuytinck e Adnan per Jankto. Nel Bologna, invece, difesa a tre senza lo squalificato Helander e con Romagnoli dal 1'. Out Di Francesco e Destro, non è probabilmente disponibile pure Palacio e con questo anche Gonzalez, Mbaye e Pulgar. Tante assenze, Donadoni potrebbe optare per l'attacco a due con Verdi e Avenatti.

Udinese (4-4-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck (Widmer in caso di 3-5-1-1), Samir; Barak, Hallfredsson, Fofana, Jankto (Adnan in caso di 3-5-1-1); De Paul; Lasagna.

Bologna (3-5-2): Mirante; Krafth, Romagnoli, De Maio; Torosidis, Poli, Nagy, Dzemaili, Masina; Verdi, Avenatti.