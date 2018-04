Le ultime su Udinese-Fiorentina: Balic dal 1'. Torna Benassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo sei sconfitte di fila, l'Udinese cerca il riscatto contro la Fiorentina. Torna dalla squalifica Barak e giocherà dal 1' nel centrocampo di Oddo alla Dacia Arena di Udine. Lasagna torna a disposizione ma sarà solo in panchina: dall'inizio De Paul dietro a Maxi Lopez, con Perica come alternativa. Out Fofana e Behrami in mediana, ci sarà un'altra chance per Balic in cabina di regia con Hallfredsson in panchina. Nei viola tornano Biraghi e Benassi dalla squalifica. Out Thereau e Badelj, il dubbio è tattico: in caso di 4-3-3, dentro Cristoforo per uno degli esterni Dias-Eysseric ma la sensazione è che Pioli riproporrà il 4-2-3-1 con Benassi e Veretout in mediana e Saponara ancora titolare sulla trequarti.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Jankto, Balic, Barak, Adnan; De Paul; Maxi Lopez (Perica).

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello, Milenkovic (Laurini), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout; Chiesa, Saponara, Dias (Eysseric, Cristoforo); Simeone.