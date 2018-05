Le ultime su Udinese-Inter: Jankto c'è. Santon o Dalbert dal 1'

Si gioca una fetta importante di salvezza l'Udinese di Igor Tudor, alla seconda dopo il 3-3 all'esordio contro il Benevento. Davanti avrà l'Inter di Luciano Spalletti, in caccia di punti per la Champions League. Friulani con il 3-5-1-1, l'infermeria si è svuotata e vi è rimasto il solo Angella: dietro Larsen e Samir con Danilo. Sta bene Jankto e può giocare dall'inizio prendendo il posto di Fofana, sulla sinistra è invece ballottaggio tra Pezzella e Adnan. Davanti De Paul e Lasagna, panchina per Maxi Lopez. Senza Vecino e con Gagliardini in infermeria, l'Inter riparte con Borja Valero e Brozovic in mediana, il ballottaggio più importante è però quello tra Santon e Dalbert per il posto sull'out mancino della difesa dello squalificato D'Ambrosio. Più Candreva che Karamoh nella trequarti con Rafinha e Perisic dietro al consueto ariete nerazzurro Icardi.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto (Fofana), Pezzella (Adnan); De Paul; Lasagna.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon (Dalbert); Borja Valero, Brozovic; Candreva (Karamoh), Rafinha, Perisic; Icardi.