Le ultime su Udinese-Lazio: Balic ancora dal 1'. Chance per F.Anderson

© foto di Federico Gaetano

Domenica alle 18 la Lazio di Inzaghi, dopo il 4-2 dell'Olimpico di ieri, fa visita a un'Udinese di Oddo in crisi nerissima. Per i friulani i tre punti sono obbligatori: Lasagna scalpita per tornare dal 1' al fianco di Maxi Lopez, De Paul resta la prima alternativa. Dietro Nuytinck o Larsen nel terzetto con Danilo e Samir, sembrano non esserci dubbi in mezzo con le assenze di Fofana e Behrami e con Balic dunque ancora in cabina di regia. Presto per valutare al meglio l'undici biancoceleste dove torneranno comunque Lulic, Radu e Wallace. Può esserci turn-over, con Felipe Anderson dal 1' e una chance anche per Murgia in mediana.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck (Larsen), Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna (De Paul), Maxi Lopez.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Bastos (Radu); Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Murgia (Milinkovic Savic), Lulic; Felipe Anderson (Luis Alberto); Immobile.