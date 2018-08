Le ultime sul Bologna: dubbi in difesa. Palacio out 3 settimane

© foto di Insidefoto/Image Sport

Possibile cambio in difesa per Filippo Inzaghi in vista della trasferta di Torino contro il Frosinone. De Maio e Calabresi si contendono infatti il posto di Gonzalez che non ha convinto contro la SPAL all'esordio. Per il resto centrocampo a cinque composto da Dijks, Dzemaili, Pulgar, Poli e Mattiello, con Palacio che dovrà invece stare fuori per tre settimane per una lesione alla coscia sinistra. Per questo probabile tandem d'attacco formato da Falcinelli e Santander. Questa la probabile formazione:

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio (Calabresi), Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.