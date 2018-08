Le ultime sul Cagliari: ipotesi Klavan. Farias con Pavoletti in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà Ceppitelli al centro della difesa, dopo l'infortunio rimediato alla prima giornata contro l'Empoli. Al suo posto possibile esordio dal 1' per il neo arrivato Ragnar Klavan ma occhio a Fabio Pisacane. Convocabile anche Srna che ha finito di scontare la squalifica per doping, mentre in attacco confermati Pavoletti e Farias, con Cerri inizialmente in panchina. Questa la probabile formazione:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Klavan (Pisacane), Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Ionita; Castro; Farias, Pavoletti.