Le ultime sul Cagliari: Sau in vantaggio su Farias, Ionita recuperato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Rolando Maran prepara la squadra anti-Atalanta. Il suo Cagliari, domenica sera, sarà infatti di scena a Bergamo per la terza giornata di Serie A. Buone notizie da Ionita, recuperato, e anche da Castro, che in questi giorni ha mostrato netti miglioramenti e dovrebbe quindi completare la mediana con Barella e Cigarini (in vantaggio su Bradaric). Là davanti il duello è invece sempre il solito, con Sau preferito a Farias per dare sostegno al titolarissimo Pavoletti. Squalificato Joao Pedro, indisponibile Ceppitelli (lesione muscolare).

Questa la probabile formazione dei rossoblù:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.