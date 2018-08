Le ultime sul Chievo: torna Birsa. Obi scalpita per essere titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alcuni possibili cambi di formazione, rispetto alla partita contro la Juventus, per il tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, in vista della partita di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Il primo potrebbe essere forzato, visto che nonostante il tentativo di recupero lampo, Stefano Sorrentino potrebbe lasciare spazio in porta a Seculin. A centrocampo Joel Obi scalpita per un ruolo da titolare per completare il reparto insieme a Radovanovic e Hetemaj. Stepinski confermato in attacco insieme a Giaccherini e al loro fianco dovrebbe tornare Birsa. Questa la probabile formazione:

Chievo Verona (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic; Obi, Radovanivic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini.