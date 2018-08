Le ultime sul Frosinone: Campbell convocabile, c'è il transfer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dimenticare il prima possibile la batosta di Bergamo contro l'Atalanta: questo il diktat del Frosinone in vista della partita contro il Bologna, che verrà disputata a Torino vista la squalifica dello Stirpe. Moreno Longo confermerà il suo 3-5-2 con Sportiello tra i pali, Goldaniga, Salamon, Capuano (in ballottaggio con Krajnc) in difesa, Zampano e Molinaro sugli esterni con Chibsah, Maiello e Hallfredsson in messo al campo. Infine in attacco, con la conferma di Camillo Ciano al fianco di Stipe Perica. Convocabile anche Joel Campbell, visto che è arrivato il transfer. Questa la probabile formazione:

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano (Krajnc); Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Ciano (Campbell), Perica.