Le ultime sul Frosinone: Hallfredsson ancora ai box, Campbell scalpita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby laziale per il Frosinone, che domenica affronterà la squadra di Inzaghi all'Olimpico in cerca dell'impresa. Il nuovo acquisto Campbell punta alla prima da titolare, ma Ciano al momento resta in vantaggio. Hallfredsson è ancora ko per un problema muscolare alla coscia sinistra, in mediana partiranno così dal 1' Maiello, Crisetig e Chibsah. Ultimo ballottaggio tra Krajnc e Capuano, con lo sloveno che sembra favorito. A rischio l'acciaccato Goldaniga, sicuri indisponibili Vloet (problema fisico), Gori (lussazione alla spalla), Paganini (rottura legamento crociato sinistro) e Ciofani (problema fisico).

Questa la probabile formazione dei ciociari:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Crisetig, Maiello, Chibsah, Molinaro; Perica, Ciano.