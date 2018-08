Le ultime sul Genoa: Due ballottaggi in avanti. Piatek titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tragedia del Ponte Morandi ha fatto slittare l'esordio in campionato del Genoa, che era atteso dal difficile impegno contro il Milan di Higuain e Gattuso. La squadra di Ballardini comincia così in casa, fronteggiando l'arrembante Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce dalla splendida vittoria interna con il Cagliari. Gli unici dubbi per il mister ravennate riguardano la composizione del tridente offensivo: Piatek sembra certo di una maglia da titolare, mentre Pandev e Kouamé sono in ballottaggio con Mazzitelli, Medeiros e Favilli.

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Romulo, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek.