Le ultime sul Genoa: Kouamé-Piatek, confermati i mattatori dell'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piatek e Kouamé: bomber che segnano non si cambiano. È questa l'idea di mister Ballardini in vista della gara di domenica sera al Mapei contro il Sassuolo. L'ex Cittadella prenderà così ancora il posto dell'acciaccato Favilli (problema al bicipite femorale), mentre agirà alle sue spalle il solito Pandev. Per la retroguardia scalpita Lisandro Lopez, in ballottaggio con Biraschi, mentre Gunter resterà probabilmente ai box a causa di un fastidio al ginocchio. Indisponibile anche Sandro, che rientrerà a metà settembre.

Questa la probabile formazione dei rossoblù:

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek.