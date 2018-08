Le ultime sul Milan: Calhanoglu torna nel tridente, scalpita Caldara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso è pronto a lanciare per la prima volta il suo tridente titolare: Calhanoglu, squalificato col Napoli, stasera contro la Roma (San Siro, ore 20:30) affiancherà infatti Suso e Higuain. In difesa ballottaggio Musacchio-Caldara, con l'ex Juventus che scalpita, mentre a centrocampo un deludente Biglia parte comunque in vantaggio sull'altro nuovo acquisto Bakayoko. Non convocati Zapata e Montolivo, oltre ai lungodegenti Conti e Strinic.

Questa la probabile formazione dei rossoneri:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.