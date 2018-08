Le ultime sul Milan: esordio per Higuain. Ballottaggio Bakayoko-Borini

© foto di J.M.Colomo

Prima gara dell'anno in campionato per il Milan, con Rino Gattuso che dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu a causa del turno di squalifica che il giocatore si porta dietro dall'anno scorso. Al suo posto potrebbe giocare Fabio Borini o, in alternativa verrà avanzato Giacomo Bonaventura, con Higuain e Suso che completeranno il tridente d'attacco. Gianluigi Donnarumma sarà il titolare tra i pali, mentre in difesa spazio a Calabria, Musacchio (favorito su Caldara), Romagnoli e Rodriguez. Panchina per Laxalt mentre Bakayoko potrebbe partire dal 1' a centrocampo insieme a Biglia e Kessie, sempre che Bonaventura giochi nel tridente al posto di Borini. Questa la probabile formazione:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio (Caldara), Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (Bakayoko); Suso, Higuain, Borini (Bonaventura).