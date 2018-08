Le ultime sul Napoli: Diawara insidia Hamsik, Mario Rui ce la fa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Battuto il Milan in rimonta, mister Ancelotti si affida ancora ai suoi uomini migliori per espugnare Marassi domenica sera. Contro la Samp sarà Ospina ad andare in porta, con Mario Rui regolarmente in campo dopo la botta presa coi rossoneri. Davanti ballottaggio tra Callejon e Verdi e Milik e Mertens, ma i primi due appaiono in netto vantaggio. Occhio infine in mediana, dove Diawara insidia capitan Hamsik. Ai box i soliti Meret (frattura all'ulna sinistra), Ghoulam (problema al ginocchio destro) e Younes (rottura tendine d'Achille). Rientrato in gruppo da oggi Fabián Ruíz.

Questa la probabile formazione dei partenopei:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.