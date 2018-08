Le ultime sul Napoli: Mertens ancora in panchina: c'è Ospina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caccia al bis per il Napoli alla seconda giornata di campionato contro il Milan. Carlo Ancelotti dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha battuto la Lazio, eccezion fatta per il portiere, visto che Ospina potrebbe fare il suo esordio in Serie A ai danni di Karnezis. In difesa spazio a Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui, mentre a centrocampo ci saranno Allan, Hamsik e Zielinski. Piccolo dubbio legato a Dries Mertens in attacco ma dovrebbe essere ancora Arkadiusz Milik a spuntarla, completando il reparto avanzato insieme agli intoccabili Lorenzo Insigne e Jose Maria Callejon. Questa la probabile formazione degli azzurri:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.