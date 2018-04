Le ultime sul Real: in quattro per una maglia. Isco scala posizioni

Fonte: dall'inviato a Torino

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Juventus, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane continua a portarsi dietro un solo dubbio di formazione. Un dubbio però bello grosso, visto che in lotta per quell’unica casella disponibile in campo è ambita da ben 4 giocatori. Gareth Bale, dopo l’ennesimo infortunio, è in ottima forma come dimostrano le ultime uscite. Isco è reduce dalla tripletta con la Spagna e dall’esclusione col Las Palmas, ufficialmente per un problemino muscolare oramai alle spalle. Lucas Vazquez è uno dei fedelissimi per Zizou ma può rappresentare un’ottima carta da giocare a gara in corso. Così come Asensio, entrambi comunque candidati all’ultimo posto disponibile nell’once blanco. Volendo provare a stringere, il ballottaggio più concreto sembra quello fra Bale e Isco con gli altri due leggermente staccati. E dalla scelta finale, ovviamente, dipenderà anche il modulo, se 4-3-1-2, 4-4-2 o 4-3-3. Su questo sta lavorando il tecnico francese nelle ore precedenti il match, anche se sembra che Isco stia superando di qualche centimetro il gallese. Non fosse altro che per un discorso di freschezza. Per il resto, tutto deciso a livello di formazione. Questo dunque il probabile undici di Zizou, schierato col 4-3-1-2: Keyor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco (Bale); Ronaldo, Benzema.