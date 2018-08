Le ultime sul Sassuolo: Locatelli scalpita: tridente confermato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riparte dalla splendida vittoria ottenuta all'esordio contro l'Inter il Sassuolo di Roberto De Zerbi che dovrebbe confermare tutta la formazione che ha battuto i nerazzurri. unico dubbio a centrocampo, visto che Manuel Locatelli scalpita per giocare dal primo minuto. In difesa probabile la conferma della coppia centrale formata da Ferrari e Magnani mentre nessun dubbio in attacco, con Boateng falso nove e Berardi con Di Francesco ai suoi lati. Questa la probabile formazione:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, ferrari, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.