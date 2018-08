Le ultime sul Torino: Baselli ancora in dubbio, Aina e Soriano dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Lyanco, in casa Torino si è fermato anche Ansaldi (distorsione al ginocchio destro). Ancora non al meglio invece Baselli (trauma distorsivo al ginocchio), che domenica sera contro la SPAL dovrebbe essere convocato lasciando però spazio dal 1' al nuovo acquisto Soriano. Sulla fascia sinistra Ola Aina è in vantaggio nel ballottaggio con Berenguer, mentre non ci sono dubbi sulla coppia d'attacco: Zaza è ancora indietro fisicamente, confermatissimi Iago Falque e Belotti.

Questa la probabile formazione dei granata:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti.