Le ultime sul Torino: dubbio Niang, pronto Berenguer

Fischio d'inizio stasera alle 20.45 all'Olimpico di Roma

Il Torino di Walter Mazzarri ha un solo obiettivo: rilanciarsi dopo le due sconfitte di fila contro la Juventus e il Verona. La sfida di domenica scorsa contro il Crotone è stata rinviata e allora la formazione granata dovrà provare a ritrovare la retta via questa sera all'Olimpico contro la Roma. Non sarà facile, per i piemontesi, contro i giallorossi che arrivano dal successo di Napoli e puntano alla rimonta in Champions contro lo Shakhtar. Intanto Mazzarri conferma il 4-3-3 ma dovrà fare a meno di Burdisso, squalificato, ma anche del lungodegente Lyanco. In difesa c'è Moretti, mentre a centrocampo ci saranno Rincon e Baselli. Niang, nonostante l'operazione al naso di martedì, dovrebbe essere in campo dal 1'. In caso di assenza, Mazzarri - che deve inoltre fare a meno dei vari Ljajic, Obi, Molinaro e Bonifazi - punterà sullo spagnolo Berenguer.

La probabile formazione:

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Falque, Belotti, Niang. All. Mazzarri.