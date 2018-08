Le ultime sul Torino: Soriano dal 1', panchina per Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perdere all'esordio in pieno recupero fa sempre male, ma il Torino non ha intenzione di piangersi addosso e vuole subito reagire dopo la beffa subita contro la Roma. L'avversario per ottenere i primi punti in campionato, però, non è dei migliori, in quanto reduce da un k.o. inaspettato. Contro l'Inter di Spalletti, Walter Mazzarri dovrebbe confermare il solito 3-5-2, ma sono tanti i dubbi di formazione, legati alle condizioni di alcuni elementi: Izzo e De Silvestri dovrebbero recuperare, mentre Soriano è pronto a debuttare dal 1' prendendo il posto di Baselli, dopo i pochi minuti disputati nella sfida con i giallorossi. Solo panchina per l'altro acquisto last-minute, Simone Zaza, e per Berenguer: giocheranno Iago Falque e Ansaldi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.