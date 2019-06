Le ultime sul valzer delle panchine: ancora sette caselle da riempire in A

Da Sarri-Juventus al sorpasso Di Francesco in casa Samp: tutte le ultime sulle panchine di A

Sette squadre ancora in cerca di tecnico. Sette che ancora non hanno ufficializzato la guida per la stagione 2019/2020. Il grande rebus, chiaramente, riguarda la Juventus dove l'arcano relativo a Maurizio Sarri sembra destinato a esser presto sciolto, con il Chelsea che tiene duro sulla clausola da sei milioni che può esser però scontata dal prezzo del prestito per Gonzalo Higuain. La Roma è pronta per annunciare Paulo Fonseca in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, il Milan vuole definire l'organigramma societario prima di annunciare Marco Giampaolo in arrivo dalla Sampdoria. Dato di fatto l'addio a Cesare Prandelli, il Genoa è pronto ad abbracciare Aurelio Andreazzoli. Sorpresa in casa Fiorentina: la conferma di Vincenzo Montella sembra a un passo, da definire ancora invece la dirigenza. Sull'altra sponda della Lanterna, a sorpresa Eusebio Di Francesco sembra aver superato Stefano Pioli come nuovo allenatore della Sampdoria. Da sciogliere invece le riserve per l'Hellas Verona: con Alfredo Aglietti e Ivan Juric si aggiunge al tris di candidati anche Giuseppe Iachini.