Le ultime sull'Arsenal: centrocampo deciso, dubbi in difesa per Wenger

Fonte: Dall'inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione sull’Arsenal, nell’ottica della partita di questa sera. Modulo 4-2-3-1, come di consueto, per Arsene Wenger. Il tecnico deve sciogliere alcuni ballottaggi in difesa, dove l’unico praticamente certo del posto è Laurent Koscielny. Ad affiancarlo, favorito Rob Holding su Skhodran Mustafi. Sulla destra, ballottaggio Chambers-Bellerin, mentre a sinistra Kolasinac insidia Monreal. Centrocampo e trequarti decise, a meno di sorprese: Chaka-Ramsey in mediana, con Mkhitaryan-Wilshere-Ozil dietro la punta. Chi sarà? La maggior parte degli addetti ai lavori, a Londra, punta su Welbeck. Ma attenzione a Iwobi.