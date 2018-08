Le ultime sull'Atalanta: Ilicic ancora out, Barrow sfida Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eliminata dall'Europa League, l'Atalanta è chiamata a riscattarsi subito in campionato contro il Cagliari, domenica sera alle ore 20:30, davanti ai propri tifosi. Ancora indisponibile Ilicic, tormentato da un'infezione alla bocca, mentre Barrow sfida Zapata per una maglia da titolare in attacco. Altri due ballottaggi poi in difesa e a centrocampo: Palomino appare in vantaggio su Mancini, così come Pasalic nei confronti di Pessina e Rigoni.

Questa la probabile formazione dei nerazzurri:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow.