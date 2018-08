Le ultime sull'Atalanta: probabile turnover per Gasperini in vista dell'EL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Testa al campionato, ma pensieri rivolti all'importantissima sfida di giovedì a Copenaghen, decisiva per l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League. Per questo motivo, Gian Piero Gasperini potrebbe far riposare diversi elementi indispensabili nello scacchiere tattico dei nerazzurri: turnover in vista, quindi, per Toloi, Hateboer, Pasalic e Gomez, con Mancini, Castagne, Adnan, Pessina e Rigoni pronti a dare una mano in un momento cruciale della stagione.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.