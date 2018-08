Le ultime sull'Empoli: Dubbio terzino, Antonelli favorito su Pasqual

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il brillante esordio contro il Cagliari, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli cerca il bis a Marassi, ospite di un Genoa che non ha giocato a San Siro per commemorare le vittime della tragedia del Ponte Morandi. Squadra che vince non si cambia, e probabilmente il mister dei toscani non apporterà modifiche all'11 iniziale. L'unico ballottaggio è tra Antonelli e Pasqual sulla fascia sinistra, con l'ex di turno favorito. Confermatissimi Caputo e La Gumina in avanti, con Zajc alle loro spalle.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.