Le ultime sull'Empoli: in difesa torna Maietta, Mraz verso la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli prepara la trasferta di Verona di domenica sera. Mister Andreazzoli recupera Maietta, che in difesa dovrebbe prendere il posto di Rasmussen. A centrocampo solito duello tra Capezzi e Bennacer, anche se l'ex Sampdoria parte in vantaggio. Il giovane attaccante slovacco Mraz va verso la panchina, nonostante l'ottima prova offerta a Genova, ma potrebbe comunque essere ancora protagonista a gara in corso. Indisponibile solamente l'infortunato Alejandro Rodriguez.

Questa la probabile formazione degli azzurri:

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.