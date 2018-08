Le ultime sull'Inter: Nainggolan all'esordio, Asamoah stringe i denti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter a caccia della prima vittoria stagionale, domani pomeriggio a Bologna (ore 18). Nainggolan, smaltito l'infortunio, è pronto finalmente a giocare dal 1'. Stringeranno i denti anche Asamoah, che accusa ancora un problema alla caviglia, e Vrsaljko, non al meglio contro il Torino. Ballottaggio, infine, tra Politano e D'Ambrosio: in caso di 3-4-2-1, l'esterno offensivo ex Sassuolo lascerà infatti spazio al laterale a tutta fascia sulla corsia di destra.

Questa la probabile formazione dei nerazzurri:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.