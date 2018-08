Le ultime sull'Inter: Spalletti vara l'Inter croata. Perisic e Vrsaljko dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'imperativo è quello di dimenticare in fretta il passo falso nel match d'esordio in campionato. La sconfitta contro il Sassuolo ha un po' spento l'entusiasmo in casa Inter, che si attendeva sicuramente un inizio diverso, una partenza con il piede giusto. Luciano Spalletti dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1, cambiando solo i terzini rispetto alla sfida di Reggio Emilia: Vrsaljko e Asamoah prenderanno il posto di D'ambrosio e Dalbert, con Perisic titolare a sinistra sulla linea dei trequartisti, insieme a Lautaro Martinez (in vantaggio su Nainggolan, che non è ancora al 100%) e a Politano. Non è da scartare l'ipotesi di una difesa a tre.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Martinez, Perisic; Icardi.