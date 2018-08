Le ultime sull'Udinese: Nuytinck in forse, più Scuffet che Musso tra i pali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti dubbi per mister Velazquez in vista della sfida di domenica pomeriggio con la Fiorentina (ore 18). In porta Scuffet resta in vantaggio su Musso, mentre a centrocampo Behrami dovrebbe partire dal 1' visti anche il problema fisico di Barak e la squalifica di Mandragora. Da monitorare Nuytinck, che mercoledì ha lasciato anzitempo l'allenamento a causa di una forte cuntusione. Se non dovesse recuperare, spazio a uno tra Opoku e Wague. Ai box, oltre a Barak, ci sono poi Balic (elongazione muscolare), Badu (distorsione al ginocchio sinistro) e Ingelsson (operato al legamento crociato anteriore sinistro).

Questa la probabile formazione dei bianconeri:

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Fofana; Pussetto, De Paul, Machis; Lasagna.