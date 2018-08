Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 14.45 - Archiviata l'andata dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019, nessuna sosta per Gomez e compagni che hanno...

Lazio, quattro offerte per il difensore Cipriano. Ma il Santos dice no

Le ultime sul Cagliari: ipotesi Klavan. Farias con Pavoletti in attacco

Gattuso su Caldara: "Ci vorrà del tempo per adattarlo alla difesa a 4"

Le ultime sulla Fiorentina: Veretout squalificato. Pjaca in panchina

Le ultime sul Chievo: torna Birsa. Obi scalpita per essere titolare

Le ultime sul Bologna: dubbi in difesa. Palacio out 3 settimane

Parma, Gervinho arruolabile per la SPAL: è arrivato il transfer dalla Cina

Le ultime sul Genoa: Due ballottaggi in avanti. Piatek titolare

Udinese, presentato Teodorczyk: "Velazquez si aspetta tanti gol da me"

Le ultime sul Torino: Soriano dal 1', panchina per Zaza

Bundesliga al via: la griglia di partenza

Le ultime sull'Udinese: Scuffet verso la conferma. Chance per Pussetto?

Le ultime sulla Sampdoria: panchina per Tonelli, Ramirez titolare

Le ultime sull'Atalanta: probabile turnover per Gasperini in vista dell'EL

Dopo la grande rimonta di Parma, la nuova Udinese di Julio Velazquez è pronta a presentarsi davanti ai propri tifosi. Contro la Sampdoria, il giovane tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi in gran parte ai protagonisti della sfida del Tardini. Scuffet gode ancora di grande fiducia e va verso la conferma nonostante alle sue spalle scalpiti Musso, mentre in avanti Barak dovrebbe essere sostituito da Pussetto, che giocherà sulla linea dei trequartisti a destra, con De Paul centrale e Machis a sinistra.

