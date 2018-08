Le ultime sulla Fiorentina: Eysseric ed Edimilson ancora favoriti dal 1'

In campo domenica alle 18 contro l'Udinese, la Fiorentina cerca conferme importanti dopo il netto 6-1 al ChievoVerona di domenica scorsa. Ancora squalificato Veretout, Pioli potrebbe rilanciare dal 1' l'ottimo Edimilson Fernandes in cabina di regia. Il dubbio più grande è in attacco, dove il solito Eysseric appare però in vantaggio sul nuovo acquisto Pjaca. Sicuramente titolari gli altri nove/undicesimi visti all'esordio al Franchi.

Questa la probabile formazione dei gigliati:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Edimilson, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric.