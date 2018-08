Le ultime sulla Fiorentina: Veretout squalificato. Pjaca in panchina

Esordio stagionale per la Fiorentina di Stefano Pioli che di fronte al proprio pubblico affronterà il Chievo Verona. Non ci sarà Jordan Veretout a centrocampo, perché squalificato e al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto il neo acquisto Norgaard. Insieme a lui ci saranno con ogni probabilità Gerson e Benassi. Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi partiranno titolari in difesa, davanti a Lafont. In attacco out Pjaca: con Chiesa e Simeone spazio a Eysseric. Questa la probabile formazione:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.