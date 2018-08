Le ultime sulla Juve: dubbi su modulo e uomini: CR7 la certezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti, tantissimi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la Lazio, la prima stagionale all'Allianz Stadium. Diversamente dal solito il tecnico della Juventus ha tenuto le carte coperte in conferenza stampa e il primo interrogativo è relativo al modulo, visto che potrebbe affidarsi anche al 4-3-3, schieramento quasi sempre utilizzato contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. In questo caso potrebbe rifiatare Paulo Dybala, con il tridente che sarebbe formato da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, ma occhio anche a Bernardeschi, e uno tra Mario Mandzukic e Juan Cuadrado, con CR7 che cambierà la sua posizione di partenza in base a chi partirà dall'inizio tra il croato e il colombiano. A centrocampo spazio a Blaise Matuidi, Miralem Pjanic e Sami Khedira, mentre in difesa l'unico ballottaggio è quello tra Cuadrado e Joao Cancelo, con Bonucci, Chiellini e Alex Sandro sicuri titolari, al pari di Szczesny. In caso di 4-2-3-1 fuori Matuidi e dentro Dybala. Questa la probabile formazione della Juventus:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo (Cuadrado), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (Bernardeschi), Mandzukic (Cuadrado), Cristiano Ronaldo.