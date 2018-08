Le ultime sulla Juventus: Pjanic recuperato, Cuadrado insegue Cancelo

© foto di Federico Gaetano

Impegnata domani sera a Parma (ore 20:30), la Juventus cerca la terza vittoria su tre in campionato. Dovrebbero tornare titolari Dybala e Douglas Costa, mentre Cuadrado scalpita dietro a Cancelo per il ruolo di terzino destro. Ballottaggio Emre Can-Khedira (in vantaggio) a centrocampo, completamente recuperato invece Pjanic. Indisponibile solamente il lungodegente Spinazzola (lesione al legamento crociato e menisco destro).

Questa la probabile formazione dei bianconeri:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo.