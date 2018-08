Le ultime sulla Lazio: riecco Lulic e Leiva. Milinkovic il grande atteso

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi e la Lazio devono ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli all'Olimpico all'esordio e il tecnico biancocelete può sorridere, visto che potrà contare su Lucas Leiva e Senad Lulic, di rientro dopo la squalifica. Per il resto spazio a Wallace in difesa, insieme a Francesco Acerbi e Stefan Radu, ma il grande atteso sarà Sergej Milinkovic-Savic, chiamato al riscatto, insieme a Luis Alberto, dopo la prova incolore contro i partenopei. In attacco confermatissimo Ciro Immobile. Questa la probabile formazione della Lazio.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.