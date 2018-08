Le ultime sulla Roma: Karsdorp al posto di Florenzi, Nzonzi titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma in campo questa sera a San Siro contro il Milan per l'anticipo della terza giornata di Serie A. Pochi i dubbi di formazione per mister Di Francesco, deciso a lanciare Karsdorp dal 1' visto il trauma distrattivo al ginocchio sinistro rimediato da Florenzi contro l'Atalanta. In mediana può trovare spazio il nuovo acquisto Nzonzi, in ballottaggio con Cristante, mentre Under ed El Shaarawy sono al momento in vantaggio su Schick e Kluivert per completare il tridente offensivo insieme a Dzeko. Indisponibili, oltre a Florenzi, Mirante e Perotti (problema alla caviglia).

Questa la probabile formazione dei giallorossi:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy.