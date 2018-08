Le ultime sulla Roma: Kluivert vede la maglia da titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria maturata in pieno recupero contro il Torino ha subito trasmesso grande entusiasmo all'ambiente giallorosso, già carico di aspettative dopo la splendida cavalcata in Champions della passata stagione. L'avversario nella prima sfida interna non sarà dei più semplici, perché l'Atalanta è una squadra in grado di dare filo da torcere a tutti. Di Francesco dovrebbe confermare in gran parte gli 11 titolari all'Olimpico Grande Torino, con due soli cambi in vista: l'ex Cristante prenderà il posto di Strootman, mentre Kluivert sostituirà El Shaarawy nel tridente offensivo.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert.