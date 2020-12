Le ultime sulla Samp, Ranieri recupera Keita Balde e Candreva. Entrambi verso la panchina

vedi letture

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista di Sampdoria-Crotone. Il tecnico blucerchiato recupera per la sfida contro il Crotone Keita Balde mentre torna a far parte della lista dei convocati anche Antonio Candreva. L’attaccante senegalese partirà sicuramente dalla panchina così come, molto probabilmente, anche l’esterno ex Inter e Lazio. In porta ci sarà Audero con Ferrari, Tonelli, Colley e Augello in difesa. A centrocampo rientra dalla squalifica Thorsby ma si giocherà il posto con uno fra Ekdal e Adrien Silva, protagonisti di un’ottima gara in Veneto. Sulle fasce confermati Jankto e Damsgaard mentre in attacco, orfano di Gabbiadini operato di ernia inguinale, Quagliarella sarebbe in vantaggio su La Gumina con Verre alle spalle ma non è ancora detta l’ultima parola.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto (Candreva), Ekdal (Adrien Silva), Thorsby, Damsgaard; Verre; Quagliarella