Le ultime sulla Sampdoria: panchina per Tonelli, Ramirez titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la Samp, così come i cugini del Genoa, ha dovuto rimandare l'esordio in Serie A per rispetto delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. La squadra di Giampaolo, così, dovrà cercare i primi punti del suo campionato in casa dell'Udinese, nel posticipo di domenica. L'ex tecnico dell'Empoli ha diversi dubbi riguardo l'undici di partenza: in difesa, Sala sembra in vantaggio su Bereszynski e Andersen su Tonelli, mentre Ramirez dovrebbe essere preferito a Saponara nella posizione di trequartista. Davanti spazio a Quagliarella e Defrel, con quest'ultimo che sarà in ballottaggio fino all'ultimo con Kownacki.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Jankto, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.