Le ultime sulla SPAL: Petagna più di Paloschi. Valdifiori scalpita

© foto di Federico Gaetano

Pochi dubbi di formazione per Leonardo Semplici, orientato a confermare tanti giocatori dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna al Dall'Ara. Ballottaggio in mediana tra Mirko Valdifiori e Schiattarella, mentre in attacco Andrea Petagna è ancora in vantaggio su Alberto Paloschi per far coppia con capitan Antenucci. Cionek, Vicari e Felipe saranno titolari in difesa mentre Djourou andrà in panchina dopo aver recuperato dagli acciacchi fisici. Questa la probabile formazione:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.