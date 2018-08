Le ultime sulla SPAL: Valdifiori insidia Schiattarella, Floccari ai box

La SPAL di mister Semplici cerca la sua terza vittoria consecutiva, domenica sera contro il Torino. Scalpita l'ex granata Valdifiori, ma al momento Schiattarella sembra in vantaggio per dirigere l'orchestra biancazzurra in cabina di regia. Stesso discorso per Missiroli e Fares, favoriti rispettivamente su Everton Luiz e Costa a centrocampo e sulla fascia sinistra. Ai box Floccari per un problema alla caviglia e Bonifazi (operato di ernia bilaterale); davanti confermatissimi Antenucci e Petagna.

Questa la probabile formazione degli estensi:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.